Встреча администрации с жителями по вопросам здравоохранения прошла в Подольске

Жители микрорайона Восточный обсудили с заместителем министра здравоохранения Московской области Еленой Зинатулиной и профильными специалистами вопросы транспортной доступности медпомощи, нехватки кадров и самовольной отмены записей на прием. Во встрече также участвовал главврач Подольской детской больницы Мануэл Мегерян.

Горожане пожаловались на длительные сроки записи к врачам: в частности, очередь к офтальмологу растянулась на три недели, что создает трудности для семей с больными детьми. Главврач напомнил, что в подобных ситуациях стоит обращаться к участковому педиатру, который может увидеть недоступные при самозаписи окна и помочь с оформлением приема.

Жительница Александра Литвиновская попросила организовать в районе детский медицинский пункт или выездной комплекс — по ее словам, у района большая детская популяция, а врачей не хватает. Она положительно оценила формат выездной встречи, но отметила недостаток оповещения: по ее мнению, полезно было бы развешивать объявления в магазинах и на досках в жилом массиве, чтобы привлечь больше жителей.

Заместитель министра Зинатулина охарактеризовала встречу как продуктивную и подтвердила, что основная проблема — недоинформированность населения о возможностях и порядке записи на медицинскую помощь. По ее словам, все поднятые вопросы уже находятся в работе, а за исполнением поручений она будет следить лично.