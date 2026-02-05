Встреча администрации с жителями по вопросам здравоохранения прошла в Балашихе

Заместитель главы городского округа Балашиха Михаил Объедков совместно с заместителями главного врача Балашихинской больницы провел выездную администрацию по вопросам здравоохранения в микрорайоне Купавна. В ходе встречи с жителями обсудили актуальные вопросы медицинского обслуживания населения микрорайона.

Одной из ключевых тем стало состояние здания поликлиники № 15 и перспективы размещения медицинского подразделения на территории Купавны.

Жителям сообщили, что в микрорайоне уже выделено муниципальное помещение площадью около 166 квадратных метров, которого достаточно для размещения медицинского учреждения. Для ввода объекта в эксплуатацию требуется проведение ремонтных работ.

«Администрация городского округа занимается поиском необходимых средств муниципалитета для проведения ремонта. Этот вопрос находится в проработке. Мы совместно с главным врачом Балашихинской больницы Натальей Георгиевной Алимовой проводим такие встречи раз в месяц в разных микрорайонах», — рассказал заместитель главы городского округа Балашиха Михаил Объедков.

Кроме того, жители задали вопросы, касающиеся доступности медицинской помощи, кадрового обеспечения и перспектив развития системы здравоохранения в микрорайоне. Все обращения и предложения были внесены в протокол встречи.