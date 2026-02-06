Встреча администрации с жителями по вопросам транспорта прошла в Ленинском округе

В жилом комплексе «Государев дом» в Ленинском городском округе прошла встреча жителей с представителями транспортных ведомств региона. На ней обсуждались вопросы транспортной доступности, состояния дорог, работы общественного транспорта и безопасности.

Во встрече приняли участие высокопоставленные чиновники, включая заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Султана Гумова, заместителя главы округа Андрея Пальтова и генерального директора «Мострансавто» Андрея Майорова, а также представители надзорных органов. Как отметил Андрей Пальтов, диалог был предметным: «Мы детально обсудили с жителями все интересующие их вопросы. Важно, что нам удалось не просто обменяться мнениями, а сразу наметить и согласовать конкретные пути по улучшению транспортной ситуации».

По итогам совещания были приняты конкретные решения для улучшения ситуации. Уже с 15 февраля на популярном маршруте № 1224 будет добавлено два дополнительных автобуса, что повысит частоту движения и снизит нагрузку. Для большего удобства пассажиров будет актуализировано расписание движения автобусов на маршрутах № 1224 и № 379. Также на маршруте № 1224 будет организован субботник по уборке и мойке салонов автобусов. В целях повышения безопасности на остановке общественного транспорта по улице Сухановская будут установлены две камеры системы «Безопасный регион».

Инициативные жители микрорайона Лопатино выразили благодарность властям за отклик: «Спасибо, что откликнулись на наши обращения и предоставили возможность встретиться». Остальные вопросы, поднятые на встрече, были зафиксированы и взяты на контроль профильными службами для детальной проработки и поиска решений.