Встреча администрации с жителями Новых Химок пройдет 5 декабря

Представители управлений и городских служб в формате выездной администрации проведут прием жителей в Новых Химках 5 декабря. Все желающие смогут проконсультироваться по вопросам ЖКХ, социального обеспечения, здравоохранения, предпринимательства и безопасности.

Профильные специалисты проведут прием с 18 до 20:00 в микрорайоне Новогорск-Планерная на улице Горшина, 5А. При себе нужно иметь паспорт.

Ближайшая встреча со специалистами управления пройдет 28 ноября в Старых Химках с 18:00 до 20:00 в микрорайоне Клязьма-Старбеево, квартал Свистуха, дом 2Б в здании школы № 30.

Всего с начала года в разных микрорайонах Химок провели 49 выездных администраций и приняли в работу более 2,5 тысяч обращений жителей, которые касались вопросов ЖКХ, благоустройства и транспорта.