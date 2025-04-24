Встреча администрации с жителями микрорайона Рекинцо прошла в Солнечногорске

Представители администрации округа, члены и сторонники местного отделения партии «Единая Россия» и члены местной Общественной палаты встретились с жителями микрорайона Рекинцо в Солнечногорске. Мероприятие прошло в рамках партийных проектов «Городская среда» и «Школа ЖКХ».

На встрече обсудили ряд важных вопросов: соблюдение безопасности дорожного движения на дворовой территории дома № 13, обустройство детской площадки во дворе домов № 15, 16, 17, приведение в нормативное состояние территории спортивной площадки, расположенной у школы № 4, а также ремонт кровли многоквартирного дома № 13.

По итогам встречи были даны поручения профильным управлениям. Управлению физической культуры и спорта — обустроить подход к спортивной площадке. Управлению ЖКХ и экологии — разобраться с датами реализации капитального ремонта многоквартирного дома. Вопрос по обеспечению безопасного движения вынесут на заседание профильной комиссии. Строительство детской площадки запланировано на этот год.

«Выполнение всех данных поручений будем держать на контроле, чтобы обеспечить улучшение качества жизни в микрорайоне Рекинцо и создать безопасное и комфортное пространство для жителей», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.