Встреча администрации с жителями микрорайона Рекинцо прошла в Солнечногорске

Мероприятие в формате выездной администрации провели в школе № 4 в микрорайоне Рекинцо. К представителям власти обратились 34 жителя, которые обсудили вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, безопасности и другие темы.

Всего разобрали 79 обращений. Часть вопросов решили на месте, остальные потребуют дополнительной проработки. Заместитель главы округа Эдуард Машковцев пообещал держать связь с жителями и сделать все возможное, чтобы прийти к удовлетворяющему их результату.

Руководитель местного отделения Союза садоводов России Игорь Коновалов предложил совместно с администрацией активнее вовлекать в налоговый оборот имущество дачников. Он отметил, что многие садоводы не ставят на учет в Росреестре свои земельные участки, дома, бани и гаражи, а налоги с этой собственности могли бы пополнять местный бюджет. Заместитель главы Эдуард Машковцев поддержал инициативу, пообещав держать обратную связь.

Такие встречи в округе проводят регулярно, чтобы жителям было удобнее. Кроме того, ежемесячно личный прием ведет глава муниципалитета Константин Михальков. Записаться можно по телефону 8 (800) 201-67-47 или по электронной почте solngor@mosreg.ru.