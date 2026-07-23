Встреча администрации с жителями микрорайона Москвич прошла в Лобне

22 июля глава городского округа Лобня Анна Кротова провела выездной прием граждан в формате встречи с жителями микрорайона Москвич на территории лесопарковой зоны. В мероприятии приняли участие заместители главы, руководители подведомственных учреждений, представители управляющих организаций, Ассоциации ветеранов СВО, Государственного фонда «Защитники Отечества», правоохранительных органов и депутаты местного Совета.

В начале встречи глава муниципалитета представила отчет о выполненных работах на территории микрорайона за истекший период, а также обозначила плановые мероприятия на ближайшую перспективу. В ходе приема наибольшее количество обращений поступило по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспортного обслуживания.

Отдельным блоком были рассмотрены вопросы, касающиеся капитального ремонта многоквартирных домов. Анна Кротова напомнила жителям о возможности получения актуальной информации о ходе и сроках проведения ремонтных работ на интерактивном ресурсе Фонда капитального ремонта Московской области.

Все поступившие обращения зафиксированы в установленном порядке. Заявителям будет предоставлена обратная связь с указанием сроков решения либо подтверждением устранения проблемы. По итогам встречи главой города запланированы дополнительные выездные мероприятия для контроля исполнения данных поручений.