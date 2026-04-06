Встреча администрации с жителями микрорайона Южный прошла в Лобне
Жители Южного микрорайона Лобни встретились с представителями администрации на выездном приеме. Встреча прошла в колледже «Подмосковье», где обсудили развитие территории и ответили на вопросы горожан.
Площадкой для общения стал учебный центр колледжа «Подмосковье». Обычно здесь готовят специалистов для разных отраслей, включая работу в аэропорту Шереметьево. В этот раз аудитория на один вечер стала местом диалога жителей с городскими властями.
Директор колледжа Антонина Юдина отметила значимость такой формы общения.
«Для нас это очень почетно. Это большая ответственность — организовать все так, чтобы понравилось жителям. Это удобная возможность услышать, как развивается город, и задать вопросы напрямую», — сказала она.
В начале встречи глава Лобни Анна Кротова рассказала о текущих изменениях в микрорайоне. Сейчас продолжается капитальный ремонт второй школы. Открыт новый пешеходный переход через железнодорожные пути. В районе начала работать гончарная студия. На храме в честь иконы Божией матери «Всех скорбящих радость» установлен купол с крестом.
Продолжается обновление жилого фонда. В прошлом году капитально отремонтировали семь домов. В текущем году в планах еще одиннадцать.
Жители отметили позитивные изменения.
«Сколько сделано! За последние два года видно большой результат. Недавно была в парке с внучкой — все современно и красиво. Я благодарна за эту работу», — поделилась жительница микрорайона Светлана Плавинская.
На встрече также отвечали на вопросы по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству. Консультации давали представители профильных служб и ресурсоснабжающих организаций. Родственникам участников СВО помогали члены ассоциации ветеранов спецоперации. Депутаты принимали предложения по развитию округа.
Такие выездные приемы в Лобне проходят регулярно. Они организуются не только в жилых районах, но и на предприятиях, а также на территории аэропорта Шереметьево, где работают тысячи жителей города.