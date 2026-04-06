Встреча администрации с жителями микрорайона Южный прошла в Лобне

Жители Южного микрорайона Лобни встретились с представителями администрации на выездном приеме. Встреча прошла в колледже «Подмосковье», где обсудили развитие территории и ответили на вопросы горожан.

Площадкой для общения стал учебный центр колледжа «Подмосковье». Обычно здесь готовят специалистов для разных отраслей, включая работу в аэропорту Шереметьево. В этот раз аудитория на один вечер стала местом диалога жителей с городскими властями.

Директор колледжа Антонина Юдина отметила значимость такой формы общения.

«Для нас это очень почетно. Это большая ответственность — организовать все так, чтобы понравилось жителям. Это удобная возможность услышать, как развивается город, и задать вопросы напрямую», — сказала она.

В начале встречи глава Лобни Анна Кротова рассказала о текущих изменениях в микрорайоне. Сейчас продолжается капитальный ремонт второй школы. Открыт новый пешеходный переход через железнодорожные пути. В районе начала работать гончарная студия. На храме в честь иконы Божией матери «Всех скорбящих радость» установлен купол с крестом.