Встреча администрации с жителями микрорайона Авиаторов прошла в Балашихе

3 сентября в школе № 30 состоялась выездная администрация, в ходе которой заместитель главы Балашихи Дмитрий Варнавский встретился с жителями микрорайона Авиаторов. Основной темой обсуждения стали вопросы благоустройства территории, а также работа служб ЖКХ и строительство в районе.

Одним из самых популярных запросов стало создание новых зон отдыха и парковых пространств. Жительница микрорайона Авиаторов Наири Бабаян поделилась своим опытом.

«Мы как-то с мужем захотели выйти погулять, но не нашли подходящего места. Сегодня нам сообщили, что в течение следующих трех лет будет проходить благоустройство территории и появится зона отдыха», — сказала Бабаян.

В мероприятии приняли участие представители профильных управлений, которые взяли на контроль все вопросы и предложения, озвученные жителями, и передали их в соответствующие инстанции для дальнейшей проработки.

Выездные администрации — регулярная практика заместителей главы Балашихи, направленная на оперативное взаимодействие с жителями разных районов города. В рамках подобных встреч чаще всего обсуждаются темы, связанные с дорогами и транспортом, медициной, спортом, ЖКХ, благоустройством, образованием и культурой.