Встреча администрации с жителями города прошла в Воскресенске

Жители домов экспериментальной серии на Беркино добиваются утепления фасадов. В 2024 году здесь заработали новые модульные котельные, подача тепла нормализовалась, однако строительные особенности зданий требуют дополнительных мер. Председатель МКД Татьяна Кузнецова отметила, что вопрос находится на контроле главы: «Алексей Валерьевич связался с Москвой, и наши четыре четырнадцатиэтажных многоподъездных дома в скором времени будут утеплять. Мы довольны, что наконец-то все сдвинется с мертвой точки».

На встрече присутствовал участник СВО Максим. Доброволец, отправившийся на фронт в 2022 году, сейчас находится в краткосрочном отпуске: в семье родился ребенок. Помимо личного вопроса, боец поднял тему гуманитарной поддержки. «Маскировочные сети, антидроновые одеяла, коптеры, автомобили. И что-нибудь к чаю», — перечислил он наиболее востребованные позиции.

Еще одной важной темой стало открытие в Воскресенске нового благотворительного фонда. Татьяна Катерина, с начала СВО занимавшаяся отправкой грузов на передовую, создала АНО «Свои люди». Организация будет специализироваться на реабилитации участников спецоперации, а также помогать малоимущим и одиноким лежачим больным. «Психолог у нас есть, врачи есть. Сейчас будем искать помещение, чтобы все специалисты могли заниматься реабилитацией. Уже трижды отвезли продуктовые наборы женщинам, оказавшимся в сложной ситуации, — у людей даже на еду нет денег», — рассказала руководитель фонда.

В ходе выездной администрации жители также поднимали вопросы уборки снега, ремонта социальных учреждений, отлова безнадзорных животных и улучшения автобусного сообщения. Алексей Малкин отметил положительную динамику по сравнению с прошлыми годами: «Городская часть, старый сектор — много проблем по домам, по уборке территории вопросов меньше. Основное — канализация, водоотведение. И что приятно, первая зима, когда мало вопросов по отоплению». Жительница дома на Чапаеве Татьяна Гришина назвала формат выездной администрации удобным: все профильные службы и управляющие компании находятся в одном помещении и доступны для диалога.

Глава округа подчеркнул, что все поступившие обращения получат обратную связь, а практика проведения выездных встреч с населением будет продолжена.