Встреча администрации с жителями города прошла в Серпухове

Мероприятие в формате выездной администрации прошло в Серпухове 4 июня. Его провели глава городского округа Алексей Шимко, советник министра здравоохранения Юрий Радионов, депутат Московской областной Думы Татьяна Карзубова, председатель окружного Совета Михаил Шульга и депутат Игорь Ермаков, основной темой обсуждения стало здравоохранение.

Одним из самых актуальных вопросов стала запись к врачам. Участники встречи признали, что не все жители могут воспользоваться электронными сервисами, поэтому собравшимся предоставили необходимые контактные данные для альтернативного оформления визитов к специалистам.

Отдельное внимание уделили новой поликлинике. Жители выразили благодарность местным врачам, отметив их как высококлассных специалистов, проявляющих искреннюю заботу и внимание к каждому пациенту. Алексей Шимко отметил: «Также проработаем предложения по улучшению транспортной доступности поликлиник». Следующая встреча в формате выездной администрации состоится 17 июня в 17:00 в ДК «Лира» (поселок Пролетарский). Приглашаются все желающие.