Встреча администрации с жителями города пройдет в Химках

4 февраля в Химках пройдет очередная выездная администрация, где жители микрорайона Сходня смогут напрямую обсудить насущные вопросы с представителями городской власти и профильных служб. Встреча состоится с 18:00 до 20:00 в лицее № 21 по адресу: 2-й Чапаевский переулок, дом 3а.

На повестке — ключевые темы, волнующие горожан: работа коммунальных служб и уборка территорий, обустройство детских площадок и спортивных зон, а также развитие социальной инфраструктуры — школ, детских садов и поликлиник. Как отметил муниципальный депутат Алексей Федоров, такой формат диалога позволяет лучше понять приоритеты жителей: «На выездных администрациях горожане говорят о самом важном — о том, что касается их повседневной жизни. И когда слышишь эти вопросы лично, проще понять, с чего начинать и где нужна помощь в первую очередь».

Мероприятие предоставит возможность не только озвучить проблемы, но и внести конкретные предложения по улучшению городской среды. Выездные администрации стали в Химках эффективным инструментом обратной связи и оперативного решения локальных вопросов.