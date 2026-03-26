Встреча администрации с жителями деревни Сандарово прошла в Чехове

В деревне Сандарово обсудили содержание дорог и капремонт дома. Заместитель главы муниципального округа Сергей Окунев ответил на вопросы местных жителей.

Встреча прошла с участием представителей муниципального бюджетного учреждения «Чеховское благоустройство». Основными темами стали качество зимней уборки дорожной инфраструктуры и состояние участков, которые требуют дополнительного ремонта. Представитель организации разъяснил присутствующим, что работы будут выполняться по утвержденному графику без корректировки сроков.

Жители смогли напрямую обратиться к представителям администрации с конкретными проблемами. Особое внимание уделили логистике уборочной техники в условиях узких проездов.

«Все поступающие заявки мы систематизируем и отрабатываем в порядке очереди, уделяя приоритетное внимание социально значимым маршрутам», — пояснил сотрудник учреждения.

Кроме того, участники обсудили перспективы включения одного из жилых домов в программу капитального ремонта. Сергей Окунев разъяснил процедуру сбора необходимых документов и сроки рассмотрения заявки. Жителям разъяснили, на каком этапе сейчас находится подготовка проектной документации.