Встреча администрации с жителями деревни Кривцово прошла в Солнечногорске

23 июля в доме культуры «Истра» в деревне Кривцово прошел прием жителей в формате выездной администрации. Глава Солнечногорска Константин Михальков, его заместители, специалисты администрации и депутаты обсудили более 100 вопросов, поступивших от 36 человек.

Основные темы касались состояния коммунальной инфраструктуры, содержания территории, ремонта дорог и благоустройства. Константин Михальков отметил, что по поручению губернатора активно ведется работа по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье. Объекты в территориальном отделе Кривцовское-Смирновское также нуждаются в обновлении, для этого будут готовить документы для включения в госпрограмму. Кроме того, жителей беспокоило, что построенная станция водоподготовки до сих пор не введена в эксплуатацию.

«Обсудили ситуацию с качеством воды в Кривцово. Сейчас рассматриваем возможные варианты решения проблемы, включая привлечение финансирования для завершения работ или установку современного блочно-модульного оборудования», — сказал Константин Михальков.

Также глава округа сообщил, что будут приняты дополнительные меры по резервному электроснабжению канализационно-насосной станции на случай отключения электроэнергии. Кроме того, жители попросили привести в порядок пешеходную дорожку между двумя магазинами. Константин Михальсков сказал, что ее ремонт проведут до 20 августа. На встрече дали разъяснения по порядку избрания старост и разобрали обращения по трудоустройству молодежи.

Выездные встречи с администрацией регулярно проходят в Солнечногорске. Кроме того, глава городского округа ежемесячно проводит личный прием. Записаться на него можно по телефону 8(800)201–67–47 или электронной почте solngor@mosreg.ru.