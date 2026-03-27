Встреча администрации с жителями Андреевки прошла в Солнечногорске

26 марта на базе Андреевской школы в городском округе Солнечногорск прошел прием жителей в формате выездной администрации. С представителями власти встретились 40 человек, которые задали более 120 вопросов по разным направлениям жизнедеятельности округа.

Основное внимание участники встречи уделили вопросам ЖКХ, благоустройства, ремонту дорог, работе общественного транспорта и комплекса по переработке отходов. В обсуждении участвовали первый заместитель главы городского округа Виталий Тушинов, депутаты и члены фракции «Единая Россия» Николай Трофимов, Ирина Донская и Наталья Ульянова, а также профильные заместители, руководители управлений и отделов, представители МБУ «ДЕЗ» и МКП «ИКЖКХ».

Часть проблем удалось решить прямо на месте, остальные взяли в проработку. В частности, оперативно проработаны вопросы текущего благоустройства и уборки территорий после зимнего периода.

«Люди, которые посетили выездную администрацию, это не только жители Андреевки, но и других деревень — Ложки, Головково. Интерес очень высокий, что подтверждает необходимость таких мероприятий. Основные вопросы — транспортное обслуживание, ремонт и содержание дорог, благоустройство», — сказал Виталий Тушинов.

Прием в формате выездной администрации проводится в округе регулярно. Кроме того, ежемесячно жители могут записаться на прием к главе округа через горячую линию 8 (800) 201-67-47 или по электронной почте solngor@mosreg.ru.