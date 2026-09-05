Встреча администрации с жильцами аварийного дома прошла в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске после обращения жителей дома № 28 на улице Калинина состоялась выездная встреча с представителями администрации и управляющей компании. Участники осмотрели здание, обсудили проблемные вопросы и определили порядок дальнейших работ.

После коллективного обращения жителей дома № 28 на улице Калинина в Наро-Фоминске состоялась выездная встреча с представителями администрации и управляющей компании. В обсуждении приняли участие сами жильцы, которые заранее подготовили перечень вопросов, требующих решения.

Во время осмотра здания участники встречи обсудили текущее состояние дома и определили план первоочередных работ. Особое внимание уделили входным группам: управляющая компания уже приступила к обработке поступивших заявок.

В ближайшее время специалисты подготовят обновление защитных козырьков над подъездами. Из-за их износа во время дождей вода попадала на входные двери и лестничные площадки.

Еще один важный вопрос — ремонт кровельного покрытия. Для его решения необходимо провести общее собрание собственников.

«Жителям окажем полное содействие в организации и проведении общего собрания собственников. Это необходимо, чтобы оперативно решить вопрос с ремонтом кровельного покрытия. Исполнение всех принятых решений находится на контроле», — отметил Евгений Клюшкин, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства в округе.

Администрация Наро-Фоминска взяла выполнение работ на контроль. Жителей будут информировать о ходе реализации намеченного плана, а также организуют дополнительный канал обратной связи для оперативного взаимодействия.