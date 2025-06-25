Встреча администрации с участниками «Активного долголетия» прошла в Наро-Фоминске

Выездной прием организовали в культурно-спортивном комплексе «Нара». На вопросы жителей отвечали глава округа Роман Шамнэ, его заместители и руководители управляющих компаний, обслуживающих многоквартирные дома.

Обращения, прозвучавшие на встрече, в очередной раз подтвердили, что главное для представителей старшего поколения — не личное благополучие, а комфорт для всех живущих на одной с ними улице, в одном доме.

Многие озвученные проблемы касались ненадлежащей работы ливневой канализации на том или ином адресе. Роман Шамнэ поручил начальнику Территориального управления Наро-Фоминск организовать проверку по указанным адресам и в минимальные сроки привести ливневую канализацию в порядок. Ряд других вопросов также удалось решить прямо во время встречи.

Пришедшие на прием участники программы «Активное долголетие» также смогли пройти необходимые медицинские обследования. У КСК «Нара» работал выездной рентгенкабинет ФАП, где желающие смогли сделать маммографию и рентгенографию.