Сегодня 10:50 Встреча администрации с сотрудниками МФЦ прошла в Дмитрове 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского м.о. Подмосковье

Дмитров

МФЦ

Как и у других жителей округа, у сотрудников многофункционального центра тоже имеются житейские проблемы, на решение которых подчас не остается времени. Поэтому очередную «выездную администрацию» в муниципальном округе провели именно в МФЦ, на рабочем месте специалистов.

В ходе встречи обсудили обращения, которые касались сферы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства округа, спорта и другие. По традиции, на вопросы и обращения сотрудников МФЦ отвечали глава муниципалитета Михаил Шувалов, профильные специалисты, депутаты местного совета и Московской областной думы. Как правило, часть вопросов решалась на месте, другие требовали детальной проработки.

«Правительство Московской области поставило задачу, чтобы местная власть стала доступной жителю. И „выездная администрация“ — это формат, когда любой человек может прийти и задать свой вопрос любому руководителю в составе администрации. И мы много лет этим занимаемся и ищем новые форматы. Например, как сегодня, мы собрались в МФЦ», — отметил глава Дмитровского округа.

Выездной формат работы администрации еще раз доказывает, что это удобный и, главное, эффективный подход к выстраиванию диалога с жителями.