Встреча администрации с сотрудниками конструкторского бюро прошла в Химках

Обращения работников одного из старейших предприятий Химок затрагивали проблемы жилищно-коммунального хозяйства, социальной поддержки и благоустройства. Один из вопросов касался обустройства остановки общественного транспорта на улице Академика Грушина. Сотрудники администрация пообещали установить стационарный павильон и перенести указатель с расписанием, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.

Работники МКБ «Факел» также спросили о расширении моста через железную дорогу на улице Репина. Им сообщили, что Российские железные дороги уже проектируют рядом новый мост, а старый будет демонтирован. Администрация рассматривает вопрос о строительстве второго моста.

Участники мероприятия отметили, что формат выездных встреч очень удобен, так как можно задать вопросы властям, не отрываясь от работы.

В 2024 году в Химках прошло 47 встреч сотрудников администрации с жителями в выездном формате. В работу было принято более двух тысяч обращений. «Для нас важно слышать и понимать каждого», — подчеркнул глава городского округа Дмитрий Волошин.

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