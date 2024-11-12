Встреча администрации с сотрудниками испытательного центра прошла в Чехове

Сотрудники предприятия, проживающие в разных населенных пунктах, озвучили свои беспокойства. Так, жительница улицы Полиграфистов попросила предусмотреть возможность ограждения спортивной площадки, чтобы во время игры в футбол мяч не вылетал за ее пределы. Среди других обращений: организация регулярных выездов станции переливания крови для доноров, увеличение числа фельдшерско-акушерских пунктов и врачебного персонала, а также улучшение содержания контейнерных площадок.

Михаил Собакин подчеркнул важность использования различных методов коммуникации с жителями и совершенствования этих подходов, предлагая новые формы взаимодействия. Все озвученные вопросы были взяты в работу, и по каждому из них будет поддерживаться связь с заявителями.

Компания «ПромМашТест» начала свою деятельность в Чехове в 2016 году на площади всего 70 квадратных метров. Сегодня предприятие занимает три корпуса общей площадью 30 тысяч квадратных метров и предоставляет работу 250 сотрудникам, среди которых много молодых специалистов. Испытательный центр «ПромМашТест» был признан одной из лучших испытательных лабораторий России по итогам ежегодного проекта всероссийской организации качества «Лучшие испытательные лаборатории России».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».