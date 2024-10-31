Встреча администрации с сотрудниками института кормов прошла в Лобне
Выездной формат общения с властями городского округа пользуется большой популярностью у жителей. Очередная встреча прошла в крупнейшем в России научно-исследовательском центре имени Вильямса, которому уже больше ста лет.
По мнению горожан, выездной прием — это отличная возможность быстро получить ответы на волнующие вопросы. Месяц назад в администрации города попробовали новый формат общения с жителями. Специалисты выезжают на предприятие, сотрудники которого могут обратиться за консультацией практически без отрыва от производства.
«Удалось на все свои вопросы получить ответы. И с заместителями главы удалось пообщаться. Поэтому очень понравится такой формат», — поделилась старший научный сотрудник лаборатории луговодства ФНЦ «ВИК имени Вильямса»
Институт координирует работу десятков НИИ и вносит огромный вклад в развитие сельскохозяйственной науки. Сотни специалистов изучают передовые технологии заготовки и хранения кормов, занимаются селекцией и выводят новые виды растений. В мае этого года с работой центра познакомилась глава Лобни. Анне Кротовой рассказали об организации производства, новом оборудовании, работе лабораторий и ответили на все интересующие вопросы. На выездной администрации вопросы задавали уже сотрудники института.
Работникам также предложили пройти профилактический осмотр, который провели специалисты городской больницы. Таким образом, выездная администрация стала еще и выездной диспансеризацией.
В июне администрация уже проводила выездную встречу в микрорайоне Луговая, где находится институт. За лето реконструировали котельную, отремонтировали газопровод и несколько игровых площадок, обновили дом культуры и спортивную школу. Работа продолжается, и власти еще не раз встретятся с жителями Луговой, чтобы рассказать о том, что сделано, и выслушать замечания и предложения.
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