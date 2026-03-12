Встреча администрации с сотрудниками автоколонны прошла в округе Пушкинский

Мероприятие в формате выездной администрации состоялось 11 марта на производственной базе № 10 «Мострансавто» в Ивантеевке. Работники предприятия пообщались с заместителями главы округа, депутатами и руководителями.

Большинство сотрудников автоколонны — жители округа Пушкинский, поэтому на встрече обсуждали не только профессиональные темы, но и вопросы комфортной городской среды, доступности социальных услуг. Участники затронули темы земельно-имущественных отношений, здравоохранения, очистки рек, благоустройства территорий и жилищно-коммунального хозяйства. В формате открытого диалога все сотрудники смогли задать интересующие вопросы.

Работники предприятия оценили удобство формата, который позволяет оперативно решать возникающие вопросы. Этот механизм давно отработан и остается одним из эффективных способов диалога жителей с властью.