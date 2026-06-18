Встреча администрации с сельскими старостами прошла в Солнечногорске

Выездную администрацию со старостами сельских населенных пунктов провели в Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске 17 июня. На встрече наградили самых активных, рассказали о планах благоустройства и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, а затем профильные заместители главы, начальники управлений и отделов и другие специалисты в индивидуальном порядке разобрали поступившие обращения — всего старосты озвучили 198 вопросов.

Они касались благоустройства, содержания территорий, дорог и гидротехнических сооружений, проведения ямочного ремонта, автобусного обслуживания, экологии, наружного освещения, установки камер системы «Безопасный регион», обновления детских игровых площадок, уничтожения борщевика и других тем.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков сказал: «Староста — это не просто статус, это доверие людей и забота о родной земле. В округе их 80. Это люди, которым жители доверяют самое важное. Те, кто всегда на связи и помогает власти слышать каждый отдаленный уголок. Ни один вопрос не остался без внимания. Все зафиксировано, все взято в работу». Часть вопросов решили на месте, по другим потребовалась отдельная проработка с дальнейшим выездом на место и оценкой ситуации. Первый заместитель главы округа Виталий Тушинов прокомментировал: «Если требуется выезд, мы его назначаем. Например, по вопросам дорог: мы осматриваем состояние и возможность ремонта в рамках текущего содержания, либо принимаем решение о необходимости вынести вопрос на более высокий уровень и включить в программу». Староста деревни Головково Виталий Соловьев обратился с вопросом постановки плотины на баланс и ее обслуживания. Ему пояснили, что объект уже принят «в казну» округа, прорабатываются последующие меры по благоустройству.

Выездная администрация проходит в Солнечногорске регулярно. Также ежемесячно глава округа проводит личный прием, записаться на который можно по телефону 8 (800) 201-67-47 или электронной почте solngor@mosreg.ru.

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