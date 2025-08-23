Встреча администрации с сельскими старостами прошла в Чехове

Представители администрации и специалисты профильных и смежных отраслей встречаются с жителями округа, чтобы выявить уязвимые мета и тут же их устранить. На этот раз в рамках «Выездной администрации» 21 августа прошел прием старост сельских населенных пунктов Чехова.