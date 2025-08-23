Встреча администрации с сельскими старостами прошла в Чехове
Представители администрации и специалисты профильных и смежных отраслей встречаются с жителями округа, чтобы выявить уязвимые мета и тут же их устранить. На этот раз в рамках «Выездной администрации» 21 августа прошел прием старост сельских населенных пунктов Чехова.
Обращения касались развития сел и деревень, а также создания комфортной среды для жителей. Старосты попросили расширить программы модернизации контейнерных площадок, инициативного бюджетирования, ремонта дорог и обустройства тротуаров. Также обсудили вопросы транспортного обслуживания и освещения.
«Формат таких встреч мне нравится, вопросы на них решаются. Я считаю, что такие встречи очень желательны и должны проходить», — поделилась староста деревни Костомарово Светлана Лушкевич.
Выездные встречи проходят на регулярной основе, поскольку на них озвучиваются наиболее волнующие жителей вопросы и отрабатываются обращения в максимально короткие сроки.