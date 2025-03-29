Встреча администрации с работниками производства косметики прошла в Протвине

Временно исполняющий полномочия главы Городского округа Серпухов Алексей Шимко совместно с депутатом окружного Совета Алексеем Батоговым провел «выездную администрацию» на территории компании «Новые технологии», входящей в группу компаний «Аравия». Встреча прошла в Протвине, где расположено предприятие.

Компания активно участвует в жизни округа, оказывая поддержку в рамках благотворительных мероприятий. Среди них — сбор гуманитарной помощи, акция «Белый цветок», помощь ветеранам. Кроме того, предприятие является партнером Губернского колледжа, что подтверждает его вклад в развитие образования и трудоустройство молодого поколения.

В ходе встречи с сотрудниками компании обсудили благоустройство детских площадок и дорог, улучшение качества медицинского обслуживания, организацию культурного досуга, развитие системы образования и улучшение работы общественного транспорта.

Все поднятые вопросы взяты на контроль для дальнейшей проработки. Алексей Шимко отметил, что формат «выездных администраций» позволяет наладить прямой диалог с жителями и оперативно реагировать на их запросы. Такой подход уже получил положительные отзывы и будет продолжен в дальнейшем.