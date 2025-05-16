Встреча администрации с работниками пищевого предприятия прошла в Истре

Очередную выездную администрацию провели на одном из крупнейших пищевых предприятий, расположенных в муниципальном округе Истра. За два часа работы жители обращались по вопросам благоустройства, транспортного сообщения, жилищным и коммунальным вопросам.
Из-за работы прийти на подобную встречу могут не все, в том числе сотрудники этого предприятия, поэтому администрация приехала прямо к ним на работу. Формат максимально удобный. Не надо отпрашиваться, ехать в администрацию или стоять в очередях. Пришел, взял талон и задал свой вопрос. В составе выездной администрации — глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева, все профильные заместители и руководители ресурсоснабжающих организаций.
Выездные администрации проходят по всему округа регулярно. Посмотреть их расписание можно на сайте администрации.
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