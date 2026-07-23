Встреча администрации с работниками чайной фабрики прошла в Красногорске

Встреча в формате «выездной администрации» состоялась на территории компании «Императорский чай» в Нахабине. Работники предприятия, которых более 100 человек, в основном являются местными жителями и знают, что нужно сделать в своем поселке.

Со своими предложениями сотрудники фабрики обратились к главе Красногорска Дмитрию Волкову. На улице Институтской, к примеру, не хватает ливневой канализации, некоторые дома нуждаются в капитальном ремонте.

Отметили жители и положительные изменения в облике поселка. «Наконец-то нам строят дополнительный корпус поликлиники. И спасибо большое, что освободили наши улицы, скверы от стихийных палаток. Стало свободно», — поблагодарили они главу округа.