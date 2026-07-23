Встреча администрации с работниками чайной фабрики прошла в Красногорске
Встреча в формате «выездной администрации» состоялась на территории компании «Императорский чай» в Нахабине. Работники предприятия, которых более 100 человек, в основном являются местными жителями и знают, что нужно сделать в своем поселке.
Со своими предложениями сотрудники фабрики обратились к главе Красногорска Дмитрию Волкову. На улице Институтской, к примеру, не хватает ливневой канализации, некоторые дома нуждаются в капитальном ремонте.
Отметили жители и положительные изменения в облике поселка. «Наконец-то нам строят дополнительный корпус поликлиники. И спасибо большое, что освободили наши улицы, скверы от стихийных палаток. Стало свободно», — поблагодарили они главу округа.
Отдельно на встрече коснулись ситуации на станции МЦД Нахабино. Работники фабрики обратили внимание, что на территории не хватает парковочных мест. Пешеходам в час пик тоже неудобно передвигаться по узким тротуарам.
По каждому из заданных вопрос жителям были даны разъяснения. Темы, требующие детальной проработки, взяты на контроль.
Формат «выездных администраций» в Подмосковье активно развивается. Такие встречи позволяют жителям напрямую обращаться к представителям власти и оперативно решать актуальные вопросы.