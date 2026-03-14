Встреча администрации с работниками аэропорта Шереметьево прошла в Лобне

Выездной прием для сотрудников главной воздушной гавани страны провели глава округа Анна Кротова, ее заместители и депутаты. На встрече присутствовали более 100 человек.

История Лобни неразрывно связана с Шереметьево — здесь трудятся более 3000 жителей округа. Специалистов для аэропорта готовят в лицее «Авиатика» и колледже «Подмосковье».

На встрече обсудили развитие городской инфраструктуры, транспорт, благоустройство и социальные гарантии. Бухгалтер Мария Игнатова, жена участника специальной военной операции, поблагодарила за возможность решить вопросы прямо на рабочем месте. Ей помогли с льготами и подсказали дальнейшие шаги.

Сотрудникам показали презентации об изменениях в здравоохранении, планах благоустройства и совместных проектах с аэропортом. Заместитель генерального директора по работе с персоналом аэропорта Максим Коробков отметил высокий уровень взаимодействия с администрацией: за год реализовали несколько социальных проектов, включая экспозицию о трудовых династиях в школе № 7 и сотрудничество с колледжем. В планах — разместить достижения лучших сотрудников на Аллее Славы в Центральном парке.

Выездные приемы на предприятиях в Лобне проводят давно. Это удобно для людей со сменным графиком. Ответы на вопросы дают сразу, либо присылают позже по почте. После встречи участники могут оставить отзыв по QR-коду — это помогает улучшать работу и собирать новые идеи.