Встреча администрации с представителями СНТ прошла в Воскресенске

Представители профильных ведомств встретились с председателями и членами садовых некоммерческих товариществ и дачных поселков. Им разъяснили изменения в законодательстве о недвижимости, газификации, пожарной безопасности и вывозе отходов.

Начальник управления муниципальной собственности Юлия Ворфоломеева напомнила о нюансах «дачной амнистии»: упрощенный порядок позволяет быстро оформить строения, но затягивать не стоит. С 1 марта 2025 года для сделок с участками требуется межевание границ, а эксплуатировать постройки можно только после официальной регистрации. Ведется обследование территорий, в том числе с помощью космической съемки, и выявляются незарегистрированные объекты.

Представитель «Мособлгаза» презентовал программу газификации до 2035 года. Газопроводы, находящиеся в собственности на добровольной основе, передаются в государственную собственность Московской области, а затем — в эксплуатацию специализированной организации. Это обеспечивает безопасность (профессиональное обслуживание) и экономию: садовые некоммерческие товарищества освобождаются от налога на газопроводное имущество и затрат на ремонт.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности Игорь Мальков разъяснил правила пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима. Открытое пламя запрещено, сжигать мусор можно только в печах или металлических емкостях с искрогасителем. Нарушителей выявляют в ходе рейдов, а при отсутствии на территории товарищества водоема или водонапорной башни для забора воды председателя привлекут к ответственности за необеспечение мер пожарной безопасности.​