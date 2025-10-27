Встреча администрации с педагогами прошла в лицее № 7 в Солнечногорске

В Солнечногорске представители власти встретились с жителями округа в формате выездной администрации на площадке лицея № 7. На вопросы учителей отвечали глава муниципалитета Константин Михальков, его заместители, руководители управлений, а также депутат местного Совета депутатов, член фракции «Единая Россия» Светлана Лаврова.

В общей сложности специалисты приняли 55 педагогов, которые задали 60 вопросов. Одним из основных стало обсуждение организации уборки улиц и территорий в осенне-зимний период. Представители администрации сообщили о подготовке 18 комбинированных дорожных машин и 31 трактора МТЗ, а также другой специализированной техники для оперативной и качественной уборки снега.

Кроме того, педагоги проявили интерес к вопросам, касающимся нестационарных торговых объектов, таких как ларьки и палатки. Число подобных объектов постепенно сокращается. Это связано с пересмотром схемы их расположения и исключением несанкционированных точек продажи. До конца января следующего года планируется демонтировать 50 незаконных торговых точек.

«Это наш способ сделать диалог с жителями по‑настоящему доступным. Не каждый может отпроситься с работы, чтобы прийти на прием в администрацию. Поэтому мы идем к людям: в школы, больницы, на предприятия. Чтобы любой человек мог задать свой вопрос в удобное время и в привычной обстановке. Спасибо учителям лицея № 7 за открытые и важные вопросы! Будем продолжать такие встречи и дальше», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Администрация городского округа на регулярной основе организует прием жителей в формате «Выездной администрации». Также каждый месяц глава округа проводит личный прием граждан. Запись осуществляется через горячую линию по телефону 8 (800) 201-67-47 или посредством электронной почты solngor@mosreg.ru