Встреча администрации с педагогами прошла в лицее «Авиатика» в Лобне

Команда администрации городского округа Лобня провела выездной прием для педагогов. Встреча состоялась в лицее «Авиатика», открывшемся в прошлом году.

Специалисты администрации регулярно проводят тематические выездные приемы для предпринимателей, медиков и ученых. С педагогами выездная администрация встретилась впервые.

На встрече обсудили итоги и планы развития образования: строительство новых детских садов, капитальный ремонт школ, организацию автобусных маршрутов для школьников. Представители власти подчеркнули, что образование остается одним из главных приоритетов развития Лобни, а достигнутые результаты радуют горожан.

«Я очень горжусь вашими успехами — когда у нас стобалльники, когда у нас медали, когда наши школы в топе Российской Федерации. Так приятно это слушать, что вы такие молодцы!» — отметила глава городского округа Анна Кротова.

Педагогам рассказали не только о планах в сфере образования, но и о городских изменениях в целом: подготовке к зиме, благоустройстве и развитии транспортной инфраструктуры.

Формат выездной администрации позволил предоставить исчерпывающую информацию, подкрепленную графиками и слайдами, что особенно удобно для учителей, не всегда успевающих следить за всеми новостями города.