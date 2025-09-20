Встреча администрации с педагогами прошла в лицее «Авиатика» в Лобне
Команда администрации городского округа Лобня провела выездной прием для педагогов. Встреча состоялась в лицее «Авиатика», открывшемся в прошлом году.
Специалисты администрации регулярно проводят тематические выездные приемы для предпринимателей, медиков и ученых. С педагогами выездная администрация встретилась впервые.
На встрече обсудили итоги и планы развития образования: строительство новых детских садов, капитальный ремонт школ, организацию автобусных маршрутов для школьников. Представители власти подчеркнули, что образование остается одним из главных приоритетов развития Лобни, а достигнутые результаты радуют горожан.
«Я очень горжусь вашими успехами — когда у нас стобалльники, когда у нас медали, когда наши школы в топе Российской Федерации. Так приятно это слушать, что вы такие молодцы!» — отметила глава городского округа Анна Кротова.
Педагогам рассказали не только о планах в сфере образования, но и о городских изменениях в целом: подготовке к зиме, благоустройстве и развитии транспортной инфраструктуры.
Формат выездной администрации позволил предоставить исчерпывающую информацию, подкрепленную графиками и слайдами, что особенно удобно для учителей, не всегда успевающих следить за всеми новостями города.
Специалисты администрации ответили на вопросы педагогов и пообещали продолжить практику выездных тематических встреч, как удобного формата для консультаций на рабочем месте.
Власти подчеркнули, что поддержка работников образования — важная задача, требующая внимания к условиям их труда и профессиональному росту.