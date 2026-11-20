18 ноября глава округа Алексей Шимко вместе с депутатом Мособлдумы Алексеем Батоговым провели выездную администрацию, посвященную теме здравоохранения, в ДК «Исток». Вместе с администрацией работали депутаты окружного совета, главный врач Серпуховской больницы Руслан Ибрагимов и специалисты скорой помощи, роддома и стоматологии.

Один из жителей обратился с жизненно важным вопросом. После трансплантации органов ему требуются постоянный мониторинг состояния и регулярная сдача анализов. Из-за частой смены схем приема лекарств ездить в Москву тяжело и физически изнурительно.

Согласовали с больницей, что теперь все необходимые лабораторные исследования он будет сдавать в Серпухове. Образцы специалисты будут централизованно отправлять в лабораторию Подольской больницы. Человек должен быть обеспечен комфортными условиями наблюдения дома.

Еще одна жительница столкнулась с барьером при записи к врачу: из-за очереди не получалось вовремя попасть к кардиологу. Вопрос закрыли на месте — она уже записана на прием к профильному специалисту на следующую неделю.

Медицинская помощь должна быть доступной вовремя, без долгих ожиданий.