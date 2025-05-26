Встреча администрации с лидерами общественного мнения прошла в Домодедове

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Домодедово

Глава городского округа Евгения Хрусталева отметила, что одним из главных направлений работы администрации являются обращения жителей. Благодаря этому инструменту люди не только получают ответы на волнующие их вопросы, но и могут участвовать в жизни и развитии муниципалитета.

Муниципальный центр управления регионом собирает и анализирует обращения жителей, эффективно решает их проблемы. Каждый житель округа может быть уверен, что его просьбы или жалобы не останутся без внимания. В работе с разными обращениями также помогает так называемая «тепловая карта», которая позволяет оперативно выявлять, анализировать проблемы и предотвращать их в будущем.

Первый заместитель главы Домодедова Марина Ведерникова отметила, что благодаря этой «тепловой карте» удается выстраивать стратегические задачи. «Территория большая — у нас много населенных пунктов, садоводческих товариществ, коттеджных поселков. И, безусловно, мы должны совершенствовать работу, чтобы все люди все могли жить в комфорте», — сказала Марина Ведерникова

Работа с обращениями ведется также в рамках выездных встреч с администрацией и Дня открытых дверей, где домодедовцы могут не только задать волнующие вопросы, но и внести свои предложения по улучшению качества жизни в округе.

Евгения Хрусталева обратилась к лидерам общественного мнения, отмечая важность таких встреч.  «Власть должна быть открыта, честна, доступна, а самое главное, что власть должна решать проблемы. Таким образом мы будем сохранять доверие населения», — подчеркнула руководитель муниципалитета.

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