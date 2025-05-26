Встреча администрации с лидерами общественного мнения прошла в Домодедове

Глава городского округа Евгения Хрусталева отметила, что одним из главных направлений работы администрации являются обращения жителей. Благодаря этому инструменту люди не только получают ответы на волнующие их вопросы, но и могут участвовать в жизни и развитии муниципалитета.

Муниципальный центр управления регионом собирает и анализирует обращения жителей, эффективно решает их проблемы. Каждый житель округа может быть уверен, что его просьбы или жалобы не останутся без внимания. В работе с разными обращениями также помогает так называемая «тепловая карта», которая позволяет оперативно выявлять, анализировать проблемы и предотвращать их в будущем.

Первый заместитель главы Домодедова Марина Ведерникова отметила, что благодаря этой «тепловой карте» удается выстраивать стратегические задачи. «Территория большая — у нас много населенных пунктов, садоводческих товариществ, коттеджных поселков. И, безусловно, мы должны совершенствовать работу, чтобы все люди все могли жить в комфорте», — сказала Марина Ведерникова

Работа с обращениями ведется также в рамках выездных встреч с администрацией и Дня открытых дверей, где домодедовцы могут не только задать волнующие вопросы, но и внести свои предложения по улучшению качества жизни в округе.

Евгения Хрусталева обратилась к лидерам общественного мнения, отмечая важность таких встреч. «Власть должна быть открыта, честна, доступна, а самое главное, что власть должна решать проблемы. Таким образом мы будем сохранять доверие населения», — подчеркнула руководитель муниципалитета.