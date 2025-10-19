Встреча администрации с коллективом военно‑клинического госпиталя прошла в Подольске

В городском округе Подольск прошла выездная администрация с участием первого заместителя главы Владимира Кравцова, председателя Совета депутатов Игоря Науменкова, депутата Мособлдумы Павла Максимовича и других представителей власти. Мероприятие прошло в формате открытого диалога: сотрудники и ветераны госпиталя могли напрямую задать вопросы и получить ответы от муниципальных и профильных специалистов.

В числе наиболее обсуждавшихся тем остались вопросы жилищно‑коммунального хозяйства и благоустройства. Представители управляющих организаций представили отчеты и разъяснили ключевые моменты работы на придомовых территориях.

Директор УК «Подольск» Евгений Петров отметил, что по результатам обращений были выявлены «замечания в части уборки», после чего проведена разъяснительная беседа с младшим обслуживающим персоналом и выстраивается дальнейшая работа на домах, где были замечания.

Особое внимание на встрече привлекла жалоба старшей медсестры госпиталя Ирины Поздяйкиной на расположение детской площадки на Электромонтажном проезде, дом 9. По ее словам, игровая зона огорожена «маленьким заборчиком», и дети без труда преодолевают ограду и оказываются вблизи железнодорожных путей.

«Дети без конца без всяких препятствий преодолевают железнодорожные пути, гуляют там», — заявила Поздяйкина.

Она также положительно оценила формат встречи: «Это очень удобно, можно задать любые вопросы воочию… Спасибо администрации, что такая нам возможность предоставляется и будет хорошо, если мы будем услышанными».