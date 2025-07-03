Встреча администрации с бизнес-сообществом прошла в Павловском Посаде

В Павловском Посаде 2 июля состоялся круглый стол с представителями бизнеса. Его провел первый заместитель главы округа Филипп Ефанов.

В ходе встречи обсуждались перспективы развития промышленного производства Павлово-Посадского городского округа до 2030 года. Руководители предприятий поделились планами по расширению производств, объемам инвестиций в основной капитал и созданию новых рабочих мест.

Филипп Ефанов напомнил участникам о действующих мерах поддержки бизнеса.

«Совместно с руководителем Восточной торгово-промышленной палаты Маргаритой Анатольевной Смирновой рассказали о существующих мерах поддержки для бизнеса и приоритетных проектах, реализуемых в нашем муниципалитете, — сказал Филипп Ефанов.

В завершение встречи первый заместитель главы округа пожелал представителям бизнес-сообщества успехов в реализации планов и новых достижений.