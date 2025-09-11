Встреча администрации Подольска с жителями прошла в поселке Дубровицы

Вопросы жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и развития территории Дубровиц — эти и другие темы подняли жители в ходе очередной выездной администрации. Глава Подольска Григорий Артамонов обсудил с заявителями их насущные вопросы и вместе с профильными специалистами дал развернутые ответы по каждому обращению.

Вячеслав Красовский живет в Дубровицах уже 60 лет. На подобную встречу он пришел впервые и поднял сразу два вопроса — об установке светофора на выезде автобусов в город и ящиков для подачи показания счетчиков.

Многие жители отметили, что их поселок на глазах меняется в лучшую сторону. Роман Некрасов не только живет, но и работает в поселке Дубровицы, в федеральном исследовательском центре животноводства имени Эрнста. Подольчанин очень доволен благоустройством Певческого поля и Дубровицкого леса.

Встречу посетили не только жители Дубровиц, но и других населенных пунктов. Наталья Смирнова обратилась к Григорию Артамонову с вопросом признания ее дома в деревне Федюково аварийным. Двухэтажное здание на улице Строителей было построено еще в 1960-х годах. Наталье объяснили сразу несколько способов решения вопроса. «Я ожидаю теперь звонка, мы проработали несколько вариантов пути, по которому мы можем ускорить этот вопрос. Теперь буду ждать продвижения. Спасибо большое главе Подольска, внимательно выслушал», — рассказала Наталья Смирнова.

Все обращения подольчан были зафиксированы и взяты в работу. Подобные встречи продолжатся и дальше в разных частях округа.