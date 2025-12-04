Встреча администрации Подольска с жителями прошла в микрорайоне Силикатная
Проводить выездные встречи с населением каждую неделю стало уже полезной традицией в городском округе. Жители могут попасть на прием к главе Подольска Григорию Артамонову или профильным специалистам в своем районе.
Александр Завольский на встрече обратился к главе округа с просьбой о ремонте проезда и установке освещения, а также поблагодарил Григория Артамонова за ремонт на Шамотной и Цементном проезде.
«Затронули вопрос по поводу Нефтебазового проезда, потому что дорога ужасная, и освещения на Быковской, и возможного постройки тротуара. Глава сказал, что вопрос будет решен в ближайшее время, в следующем году точно. А по поводу Быковской есть некоторые сложности, так как это региональная дорога. Пообещал, что будет держать на контроле и будет еще обращаться в „Автодор“, чтобы пробить вопрос с освещением и с тротуаром», — рассказал Александр Завольский.
Еще одним обратившимся к руководителю муниципалитета стал Иван Аникин. Он попросил разрешения использовать название города для участия в Президентской лиге по хоккею. Вопрос решился положительно в первые секунды разговора. Тема спорта главе Подольска близка, сам он тоже часто играет в хоккей, особенно на городских турнирах.
«Первая личная беседа сегодня прошла позитивно, тепло, обменялись воспоминаниями общими, впечатлениями по поводу нашей игры в хоккей», — отметил Иван Аникин.
Каждый вопрос, заданный на выездной администрации, уже взят в работу. Проблемы постепенно решаются, а жители уже видят положительные изменения.