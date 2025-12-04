Встреча администрации Подольска с жителями прошла в микрорайоне Силикатная

Проводить выездные встречи с населением каждую неделю стало уже полезной традицией в городском округе. Жители могут попасть на прием к главе Подольска Григорию Артамонову или профильным специалистам в своем районе.

Александр Завольский на встрече обратился к главе округа с просьбой о ремонте проезда и установке освещения, а также поблагодарил Григория Артамонова за ремонт на Шамотной и Цементном проезде.

«Затронули вопрос по поводу Нефтебазового проезда, потому что дорога ужасная, и освещения на Быковской, и возможного постройки тротуара. Глава сказал, что вопрос будет решен в ближайшее время, в следующем году точно. А по поводу Быковской есть некоторые сложности, так как это региональная дорога. Пообещал, что будет держать на контроле и будет еще обращаться в „Автодор“, чтобы пробить вопрос с освещением и с тротуаром», — рассказал Александр Завольский.