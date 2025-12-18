Встреча администрации Подольска с жителями прошла в микрорайоне Климовск

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Подольск

Основной темой разговора стали проблемы жилищно-коммунального хозяйства. На вопросы горожан отвечали сотрудники администрации городского округа, управляющей организации, ресурсоснабжающих компаний, а также представители управлений министерств Московской области.

Обращения жителей касались отопления, ремонта кровли и установки детских площадок. Евгения Сорокина недавно стала председателем многоквартирного дома и все насущные проблемы сразу взяла в работу.

«На сегодняшний момент у нас порядка пяти вопросов, которые бы мы хотели осветить. Первый — это ремонт крыши, буквально месяц назад мы столкнулись с тем, что в трех квартирах огромная течь, с люстр течет вода. Мы, конечно же, ждем помощи от наших властей», — рассказала Евгенй Сорокина.

По всем вопросам председателя дома профильные специалисты дали ответ.

На встрече вели прием отраслевые специалисты Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. По каждому обращению жители получили консультации. Ряд вопросов удалось решить на месте. По остальным просьбам профильные сотрудники уже начали работу.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте