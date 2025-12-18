Встреча администрации Подольска с жителями прошла в микрорайоне Климовск

Обращения жителей касались отопления, ремонта кровли и установки детских площадок. Евгения Сорокина недавно стала председателем многоквартирного дома и все насущные проблемы сразу взяла в работу.

«На сегодняшний момент у нас порядка пяти вопросов, которые бы мы хотели осветить. Первый — это ремонт крыши, буквально месяц назад мы столкнулись с тем, что в трех квартирах огромная течь, с люстр течет вода. Мы, конечно же, ждем помощи от наших властей», — рассказала Евгенй Сорокина.