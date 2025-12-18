Встреча администрации Подольска с жителями прошла в микрорайоне Климовск
Основной темой разговора стали проблемы жилищно-коммунального хозяйства. На вопросы горожан отвечали сотрудники администрации городского округа, управляющей организации, ресурсоснабжающих компаний, а также представители управлений министерств Московской области.
Обращения жителей касались отопления, ремонта кровли и установки детских площадок. Евгения Сорокина недавно стала председателем многоквартирного дома и все насущные проблемы сразу взяла в работу.
«На сегодняшний момент у нас порядка пяти вопросов, которые бы мы хотели осветить. Первый — это ремонт крыши, буквально месяц назад мы столкнулись с тем, что в трех квартирах огромная течь, с люстр течет вода. Мы, конечно же, ждем помощи от наших властей», — рассказала Евгенй Сорокина.
По всем вопросам председателя дома профильные специалисты дали ответ.
На встрече вели прием отраслевые специалисты Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. По каждому обращению жители получили консультации. Ряд вопросов удалось решить на месте. По остальным просьбам профильные сотрудники уже начали работу.