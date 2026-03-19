Встреча администрации Подольска с жителями прошла в микрорайоне Климовск

Глава городского округа Григорий Артамонов и его коллеги проводят выездные встречи с жителями регулярно. На этот раз вопросы, требующие оперативного решения, обсудили с жителями Климовска.

Обращения горожан касались вывоза мусора, уборки подъездов, ремонта крыш и работы управляющей организации.

«Я обращалась с просьбой по ремонту кровли, обещали нам починить, поставить нас в капремонт и надеемся, что все получится. Мы неоднократно посещали такие встречи, нам это нравится, и жители тоже очень довольны. Мы за то, чтобы почаще так встречаться», — рассказала жительница Климовска Галина Панасюк.

Еще одно обращение к руководителю муниципалитета касалось последствий ремонта электрощитов. «В моем доме провели ремонт электричества, поменяли проводку и заменили щиток. После этого ремонта у меня весь подъезд разбит, но самое страшное, что теперь круглосуточно горит свет», — пожаловалась Алла Кабанова. Руководитель муниципалитета взял вопрос на контроль.

Всем обратившимся были даны пояснения, специалисты дали конкретные поручения профильным службам, все обращения взяты на контроль.