Встреча администрации округа с жителями прошла в Истре

На встрече жители могли задать любые вопросы, но как показывает практика, в большей степени всех волнует работа коммунальных служб. На этом мероприятии также подняли вопросы борьбы с гололедицей, уборкой мусора на контейнерных площадках и в подъездах, а также дополнительное освещение отдельных локаций.

Присутствовали на встрече: заместители главы, начальники территориальных отделов и депутаты Совета депутатов муниципального округа Истра. Одна из главных задач визитов — это общение с жителями многоквартирных домов, садоводами и огородниками, а также с сотрудниками компаний и организаций.

Еще на этой неделе прошло собрание в Совете ветеранов. Такие встречи позволяют обсудить все важные вопросы. Многие из них решаются сразу, а по тем, которые требуют дополнительного изучения, устанавливается контакт для дальнейшей работы.

Напоминаем такие встречи с жителями проводятся каждую неделю. Ознакомиться с графиком объездов можно у специалистов территориальных подразделений администрации муниципального округа Истра. Или на официальном сайте администрации в разделе «Территориальное управление».