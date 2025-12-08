Встреча администрации округа Пушкинский с жителями прошла в поселке Софрино

В округе Пушкинский продолжаются встречи с жителями в формате «выездной администрации». Очередная встреча состоялась в поселке Софрино, где местные жители смогли обсудить актуальные проблемы с главой округа Максимом Красноцветовым, его заместителями, депутатами и представителями коммунальных служб.

Основной темой обсуждения стали вопросы водоснабжения и водоотведения в коттеджных поселках. Глава округа отметил, что проблемы возникли после выхода Щелковского водоканала из состава Пушкинского округа. Он заверил, что в ближайшие полгода-год многие из этих вопросов будут решены.

Кроме того, на встрече поднимались темы, касающиеся ЖКХ, образования, медицины, благоустройства территорий и транспортной доступности. Жители подчеркнули важность общественного транспорта для жизни поселка.