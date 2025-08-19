Встреча администрации округа Пушкинский с жителями прошла в Красноармейске

В Доме культуры имени Ленина в Красноармейске прошла очередная встреча жителей с представителями администрации округа. Одной из ключевых тем стало переселение из аварийного жилья и новая схема выдачи жилищных сертификатов.

Заместитель главы городского округа Пушкинский по вопросам архитектуры и градостроительства Людмила Конопатченкова пояснила, что программа переселения разделена на старую и новую части.

«Это наша старая программа, остатки которой мы дорасселяем в этом году, и новая программа, которая началась с этого года для тех, кому полагается сертификат», — сообщила она.

Важное изменение — право на получение сертификатов теперь распространяется не только на собственников, но и на семьи, проживающие в аварийном жилье по договору социального найма.

Прием вел глава округа Максим Красноцветов вместе с заместителями, депутатами городского Совета и профильными службами. Для оперативного ответа на вопросы в диалогу были привлечены также представители управляющих и ресурсоснабжающих организаций, а также других служб. Обсуждались земельные отношения, порядок и механизм смены управляющей компании, вопросы ЖКХ и общественного транспорта.