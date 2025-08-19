Встреча администрации округа Пушкинский с жителями прошла в Красноармейске
В Доме культуры имени Ленина в Красноармейске прошла очередная встреча жителей с представителями администрации округа. Одной из ключевых тем стало переселение из аварийного жилья и новая схема выдачи жилищных сертификатов.
Заместитель главы городского округа Пушкинский по вопросам архитектуры и градостроительства Людмила Конопатченкова пояснила, что программа переселения разделена на старую и новую части.
«Это наша старая программа, остатки которой мы дорасселяем в этом году, и новая программа, которая началась с этого года для тех, кому полагается сертификат», — сообщила она.
Важное изменение — право на получение сертификатов теперь распространяется не только на собственников, но и на семьи, проживающие в аварийном жилье по договору социального найма.
Прием вел глава округа Максим Красноцветов вместе с заместителями, депутатами городского Совета и профильными службами. Для оперативного ответа на вопросы в диалогу были привлечены также представители управляющих и ресурсоснабжающих организаций, а также других служб. Обсуждались земельные отношения, порядок и механизм смены управляющей компании, вопросы ЖКХ и общественного транспорта.
Жители отмечали удобство формата. Жительница Красноармейска Мария Багаева отметила: «Это очень удобно. И не только удобно — это полезно и администрации нашего городского округа, ну и нам, жителям. Мне, как наемщику жилья, очень полезно напрямую встретиться, тем более с главой городского округа».
На встрече принимали не только обращения, но и предложения. Так, жительница Ольга Любимова обратилась с идеей расширить помещения городской картинной галереи: «Наша галерея, которая существует более 30-ти лет, заслуживает расширения помещений для того, чтобы лучше и больше показать свои фонды». По ее словам, ответственная сотрудница пообещала изучить вопрос и обсудить его с работниками музея.
Всего задать вопросы пришли 82 человека. По словам организаторов, все обращения были рассмотрены с участием ответственных лиц, а специалисты свяжутся с каждым заявителем для более детальной проработки и последующих решений. Глава округа подчеркнул, что формат «выездной администрации» удобен и конструктивен, а поднятые сегодня вопросы найдут отражение в практической работе.