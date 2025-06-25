Встреча администрации Одинцовского округа с жителями прошла в Звенигороде

Житель Верхнего Посада обратился с проблемой регулярных подтоплений, особенно в сезон паводков, в районе Ракитни. Сейчас воду сдерживает насыпь, но очевидно, что это временное решение. Прозвучало разумное предложение: построить канализационно-насосную станцию и проложить около 700 метров ливневки. Сеть подключат к очистным в Верхнем Посаде. Задача непростая, но округ постарается реализовать ее уже в этом году.

Многодетная мать пожаловалась, что у дома № 13 по улице Ленина совсем нет тротуара — людям приходится идти по проезжей части. Глава округа дал поручение: в течение двух недель обустроить тротуар шириной в два метра с бордюрным ограждением.

Несколько вопросов касались планов застройки микрорайона Пронина. Приняли решение провести отдельную встречу с застройщиком, чтобы обсудить все ключевые вопросы: количество и расположение парковок, сроки строительства социальных объектов, благоустройство территории рядом с мусульманским кладбищем.

Следующая встреча пройдет 1 июля в Жаворонковском — на базе Ликинской средней школы (деревня Ликино, улица Новая, дом 9, 2-й этаж, актовый зал), с 10:00 до 12:00.