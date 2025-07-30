Встреча администрации Одинцовского округа с жителями прошла в Звенигороде

Площадка звенигородского Дома творчества вновь стала местом, где жители Одинцовского округа могли задать вопрос сотрудникам администрации. Глава округа Андрей Иванов и его профильные заместители провели прием граждан — обратились 87 человек.

Один из вопросов касался строительства нового детского сада в микрорайоне Южный — ранее здесь работал «Родничок», который был признан аварийным и закрыт. Обоснование для строительства нового садика на 200 мест и включения объекта в областную госпрограмму будет подготовлено в ближайшее время. Документы направят в региональное Министерство образования в течение недели.

Другой вопрос касался спорта. Жители предложили организовать турнир по силовому экстриму, приуроченный ко Дню города. Андрей Иванов предложил им возможные площадки: наиболее подходящие варианты — Супоневский лесопарк и стадион «Спартак». Место будет выбрано с учетом транспортной доступности и общей логистики. Турнир планируется провести 13–14 сентября.

Следующая «выездная администрация пройдет 5 августа в Заречье. Жителей поселка приглашают в местный культурно-досуговый центр с 10:00 до 12:00 по адресу: Заречная улица, дом № 2.