Встреча администрации Одинцовского округа с жителями прошла в Новоивановском

Жительница Сколкова обратила внимание на лесополосу у газовой подстанции на улице Новая — там скопились мусор и сухостой. Дано поручение навести порядок: ликвидировать засохшие деревья и расчистить подлесок. Работы будут проводить силами местных служб в координации с «Мособлгазом». Завершат расчистку до 18 августа. Кроме того, этой осенью здесь же заасфальтируют дорожку, чтобы по ней было удобно добираться до автобусной остановки.

Жители района Сетунь Малая обратились со своей проблемой — они ждут обустройства ливневой канализации у магазина «Петрович». Глава округа пояснил, что МБУ «Одинцовское городское хозяйство» уже выдало технические условия на вынос ливневки из зоны застройки и устройство нового участка с соблюдением нормативов. Службы возьмут контроль за исполнением этих условий, как только застройщик подпишет договор.

Следующая выездная встреча пройдет в Ершовском 22 июля. Личный прием будут вести с 10:00 до 12:00 в центре «Ершовское».