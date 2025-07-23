Встреча администрации Одинцовского округа с жителями прошла в КЦ «Ершовское»

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов и его профильные заместители провели личный прием на площадке культурного центра «Ершовское». Разговор с жителями получился предметным.

Одна из главных просьб касалась спортивной инфраструктуры. Жители сообщили, что в зале физкультурно-спортивного комплекса деформировано полиуретановое покрытие — из-за некачественной стяжки на полу появились волны. Местами перепады достигают четырех сантиметров — это мешает полноценным тренировкам.

Пространство весьма востребовано — здесь занимаются футболом, баскетболом, гимнастикой, настольным теннисом, а в выходные в зале проходят окружные турниры. Ежедневно сюда приходят до 270 человек.

Сотрудники администрации постараются найти средства в рамках действующих программ — к концу августа определят подрядчика, а в сентябре начнут работы. Задача — не просто заменить покрытие, а строго соблюсти технологию, чтобы ситуация не повторилась.

Отдельный блок обращений касался территории поселка дома отдыха «Ершово». Жители просили разобраться с доступом к дому № 4, парковочными местами и входом в прибрежную зону. Вопрос скоро разрешится: проект решения об установлении публичного сервитута подготовлен и направлен на согласование в Министерство имущественных отношений Московской области.

Поступила также просьба установить скамейки у подъездов — поручение дано, будет проработано с профильным управлением.

Следующая «выездная администрация» пройдет 29 июля в Звенигороде на традиционной площадке Дома детского творчества с 10:00 до 12:00.