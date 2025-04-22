Встреча администрации Одинцовского округа с жителями прошла в Больших Вяземах

Еженедельные приемы населения проходят в Одинцовском округе в территориальных управлениях — представители органов местного самоуправления общаются с жителями в формате «выездной администрации». Очередное мероприятие прошло 22 апреля в Больших Вяземах.

Участие во встрече приняли глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, его заместители, представители Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий, Одинцовской областной больницы, а также депутаты окружного совета.

Всего в ходе выездной администрации в территориальном управлении Большие Вяземы поступили обращения от 49 человек. Основными стали вопросы, связанные с благоустройством, жилищно-коммунальным хозяйством и социальной сферой. Также часть обращений, прозвучавших на встрече, затронула содержание дорог, образование и медицинское обслуживание.