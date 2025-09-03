Встреча администрации Одинцовского округа с жителями прошла в Барвихе

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с профильными заместителями провели прием граждан в Барвихе. Формат «выездной администрации» позволяет на месте разбирать вопросы, которые волнуют жителей, и сразу находить решения.

Председатель садового товарищества «Усово» предложил передать газовые сети, которые были построены за счет садоводов, на баланс «Мособлгаза». Первый шаг здесь — провести общее собрание и принять решение об отчуждении объектов. Администрация готова помочь с техническим учетом и наладить диалог с компанией, до конца года этот процесс доведут до результата.

Житель деревни Калчуга поднял вопрос о низком давлении воды. Существующий водозаборный узел находится в ведении Федеральной службы охраны, поэтому муниципалитет не может его модернизировать. Глава округа поручил профильным службам проработать альтернативу: включить строительство нового водозабора в Калчуге в государственную программу на ближайшие годы. Участок земли рядом с деревней для этого уже подобран.

Следующая выездная встреча состоится в Никольском 9 сентября. Личный прием пройдет с 10:00 до 12:00 в здании территориального управления по адресу: поселок Старый Городок, улица Школьная, дом № 25.