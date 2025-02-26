Встреча администрации Одинцова с жителями прошла в Звенигороде

В Одинцовском округе продолжаются еженедельные приемы населения в формате выездных администраций. 25 февраля такое мероприятие прошло в территориальном управлении Звенигорода.

В ходе приема жители смогли лично задать вопросы представителям администрации округа. Всего было принято 92 человека.

Основные темы обращений касались жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территорий и медицинского обслуживания. Также жители поднимали вопросы, связанные с социальной сферой и состоянием дорог.

На встрече традиционно присутствовали глава Одинцовского городского округа, его заместители, представители МКУ «МЦУР», Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий, руководители Одинцовской областной больницы, а также муниципальные депутаты.

Отметим, что «Выездная администрация» — это удобный формат для прямого диалога между властью и жителями. Такие встречи позволяют оперативно решать насущные проблемы, а также получать обратную связь от населения. Организаторы подчеркивают, что каждое обращение рассмотрят, а по наиболее актуальным вопросам примут конкретные меры.