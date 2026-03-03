Встреча администрации Одинцова с жителями прошла в Сколкове

Проект «выездная администрация», в рамках которого представители местной власти регулярно встречаются с жителями, продолжает работу в Одинцове. Очередное мероприятие состоялось 3 марта в территориальном управлении Сколковское.

На вопросы жителей отвечали глава Одинцовского городского округа, его заместители, представители жилищной инспекции, больницы и местные депутаты. Всего на прием записались и пришли 47 человек. Жители смогли напрямую задать вопросы представителям разных ведомств и получить консультации сразу на месте.

Наибольшее количество обращений касалось социальной сферы, благоустройства и медицинского обслуживания. Также звучали вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, работой образовательных учреждений и содержанием дорог.

Каждое обращение было зафиксировано в протоколе: часть вопросов удалось решить оперативно прямо во время встречи, остальные взяты в работу профильными службами с назначением ответственных и конкретных сроков исполнения. Контроль за результатами останется за администрацией округа.